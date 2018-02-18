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18.02.2018
Ярослав Романчук нашел, где взять полмиллиарда долларов для удвоения зарплаты учителей

И объяснил, кто может этому помешать.

Об этом экономист пишет на своей странице в Фейсбуке.

«А. Лукашенко в очередной раз решил умаслить, ублажить учителей: «Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать». То ли брякнул, как часто бывает, то ли серьёзно потребовал, чтобы учителя – участники разного рода политических, пропагандистских и идеологических кампаний не вешали нос и верили в своё светлое будущее.

Сегодня статус учителя в белорусском обществе – ниже плинтуса. Школа держится на остатках пассионарных, преданных своей работе, любящих детей учителях. С каждым годом их всё меньше. Даже в минских школах всё чаще зияют большие бреши в педагогических коллективах. Приходится брать людей с улицы, без педагогического стажа и с весьма сомнительными способностями учить детей.

Громкие слова властей о стратегическом ориентире на развитие человеческого капитал не подкреплены делами. Белорусская государственная система образования – это система порабощения человеческого капитала. Под руководством Министерства образования школы и университеты в большинстве готовят кадры для позавчерашнего рынка. Около 70% сегодняшних специальностей через 10 – 15 лет уже не будет на рынке труда, но штамповка кадров продолжается. По доле населения с высшим образованием Беларусь входит в Топ-10 стран мира. И что нам дало это почти всеобщее высшее образование? Главный итог – инфляция аттестатов, дипломов и научных степеней. У нас привычно, что диплом о высшем образовании соседствует с гнетущим финансовым, экономическим, политическим и гражданским невежеством.

Министерство образования и правительство болеет педофобией – пренебрежением, снисходительностью по отношению к учителям. Их гнобят бумажными отчётами, составлением многочисленных бумажек. Они стали бесплатными инструментами для выполнения приказов исполкомов и вертикали Минобра.

Престиж профессии – это комбинация целого ряда факторов: 1) зарплата, 2) социальный пакет, 3) возможность решить жилищный вопрос, 4) уважение людей и социальный статус, 5) способность самореализации, 6) влияние на процессы принятия решений в стране, на национальном и местном уровне.

2018-ый год учителя встретили со средней зарплатой по стране в BYN 664,5 или ~$ 345. Годовой фонд зарплаты на 116 тысяч учителей страны — ~$ 480 млн. Для удвоения зарплаты всем учителям нужно примерно полмиллиарда долларов. Где взять? Есть много вариантов.

Первый - $ 500 млн. – это лишь третья часть того, что тратит страна от действующей сегодня системы госзаказа. Резкое сокращение объёма денег, выделяемых на госзаказ, системная ревизия организации госзакупок – вот вам резерв более чем в один миллиард долларов.

Второе. $ 500 млн. – это лишь шестая часть того, что страна тратит ежегодно на обслуживание государственного долга. В долг берём, проедаем, VIP-распорядители чужого «канализируют» весомую часть в свои личные проекты, а налогоплательщикам остаются долги, потребителям – высокие цены.

Третье. $ 500 – это меньше 30% от объёма дотаций, которые ежегодно получают «красные директора», демонстрируя скандально низкое качество корпоративного управления, «закапывая» в землю (станки, оборудования, здания и т.д.) «живые деньги.

Четвёртое $ 500 – это десятая часть того, что Беларусь могла бы получать ежегодно в виде иностранных и внутренних инвестиций, если бы уважала права частной собственности, не кошмарила бы бизнес, не душила бы налогами, субсидиаркой, лжепредпринимательством, конфискацией и штрафами. Привлечение инвестиций – это новые рабочие места и щедрые налоговые поступления.

Таким образом, деньги для увеличения зарплаты учителей в два раза уже в 2018 году есть. Это не значит, что она будет увеличена. На пути стоят мощные лоббисты номенклатурно-краснодиректорских кланов. Они «пилят» бюджет по своим лекалам, и с учителями делиться не намерены. Потому что они их презирают, как презирают умных, творческих и пассионарных людей XXI века.

В стране нет силы, которая бы сегодня стала на сторону белорусских учителей и «пробила» бы изменение бюджета страны в пользу учителей, т. е. в пользу повышения качества человеческого капитала. Настоящего, а не того, что сегодня старит знак равенства между наличием диплома или научными степенями с обладанием конкурентными знаниями и умениями на мировом рынке.

 
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