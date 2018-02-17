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Зацепило!
17.02.2018
Кирилл Иванов
«Осталось только картошку, рапс и тракторы у Китая купить»

Зацепило! Почему новость о поставках китайских яблок в Беларусь заставляет схватиться за голову.

Китай начал поставки яблок в Россию и Беларусь, сообщает информационное агентство «Синьхуа». Это стало возможно благодаря открытию грузового железнодорожного маршрута между китайским городом Линьи и Минском 26 января 2018 года.

По словам китайских поставщиков овощей и фруктов, раньше поставка яблок в Беларусь и Россию по морю требовала больших расходов и времени.

Новость о пришествии в Беларусь яблок из Китая, мягко говоря, вызывает недоумение. И вот почему.

В Беларуси действует Институт плодоводства, существует собственная школа селекции, вузы выпускают специалистов — агрономов-садоводов.

Власти третий десяток лет не устают ставить себе в заслугу сохранение колхозов (хоть и под другими названиями). И во многих из этих колхозов есть собственные сады.

Власти, начиная с главы государства, регулярно требуют сокращать необоснованный импорт, в том числе овощей и фруктов.

Фото president.gov.by

В 2011-м Александр Лукашенко в ОАО «Александрийское» обсуждал вопросы развития садоводства и технологии хранения фруктов

В 2004-2010 годах в Беларуси действовала Государственная целевая программа «Плодоводство». Минфин, Минэкономики, облисполкомы — далеко неполный список ведомств и учреждений, задействованных в программе.

Александр Лукашенко более десяти лет требует строить современные плодоовощные хранилища, чтобы свое не пропадало и меньше покупать чужого. Но вот вам новость из Китая.

Как на новость отреагировал Байнет

«Осталось только картошку, рапс и трактора у них купить и экономика пойдёт в гору», — иронизирует один из читателей «Нашай Нівы».

«Сначала нефть из Венесуэлы. Теперь яблоки и чеснок из Китая. Какой будет следующий «эксперимент»? Кенгурятину из Австралии, что ли?» — задается вопросом другой участник дискуссии.

«Мы за это боролись? Убили свои фермерские хозяйства. Да для этих китайских фруктов нужны специальные могильники для захоронения. Что вы творите?» — пишет участник дискуссионной площадки talks.by.

 
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