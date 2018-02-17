«Сталин должен быть поставлен вне закона»

За восемь дней Игр в Пхенчхане олимпийские атлеты из России не смогли завоевать ни одной золотой медали. Зато отличились их болельщики, вывесившие на трибунах флаг с изображением Иосифа Сталина.

Эта акция снискала бурное одобрение у значительной части российских граждан. С другой стороны, критика тоже оказалась весьма резкой.

— Демонстрация флага со Сталиным — это демонстрация голой задницы, — заявил в эфире «Эха Москвы» публицист Николай Сванидзе. — Это, несомненно, производит впечатление, но вряд ли то, которого кто-то хотел бы добиться. Это не вызывает страха… Это вызывает брезгливость. И все. То есть подтверждаются самые худшие опасения по нашему поводу.

По мнению Сванидзе. фанаты «кинули максимальную подлянку в том, что касается отношения к нам в мире…».

Журналист Артемий Троицкий беду видит в другом.

— Сидят такие 3 жирных троллях в тельняшках почему-то, кстати, с надписью «Мумий Тролль». Я думаю, из Владивостока пацаны. В шапках-ушанках, да. И за ними там это усатое чмо болтается, — не впечатлился «перфомансом» Троицкий. — Дело в том, что у нас поклонение этой твари носит гораздо более опасный характер в совершенно иных, гораздо более масштабных проявлениях. То есть у нас ходят по улице Тверской, Манежным площадям и так далее все эти коммунисты-сталинисты, зюгановцы и так далее, и тащат по городу Москве не один плакатик, а сотни баннеров с мордой Сталина. И при этом их никто не арестовывает, и никакого скандала, и всё вообще абсолютно в порядке вещей. Вот это ужасно, вот это криминально, это меня возмущает.

― А надо арестовывать? ―поинтересовался ведущий «Эха Москвы» Майкл Наки.

― Я считаю, что Сталин вообще должен быть поставлен в России, как он поставлен во всем мире, абсолютно вне закона, ― ответил Троицкий. ― Как Гитлер. Абсолютно так же, как Гитлер, потому что такая же омерзительная окончательно гнусная тварь, убийца, преступник, кровавый палач там и далее по списку.

Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина