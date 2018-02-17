Минчанку, которая присматривала за инвалидом, задержали за кражу $ 17000

По информации милиции, для хранения украденного женщина арендовала банковскую ячейку.

Сотрудники минского угрозыска задержали 57-летнюю жительницу столицы за кражу $ 17000 из квартиры по улице Воронянского.

Как сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома, с 30 января 2017 года по 7 февраля 2018 года подозреваемая подменяла свою коллегу и присматривала за 37-летним инвалидом детства.

Фото guvd.gov.by

В один из дней, воспользовавшись тем, что матери инвалида не было дома, злоумышленница похитила $ 17000. Это была часть лежавших на шкафу сбережений семьи. Для сохранности украденного женщина сначала сняла ячейку в банке, а после передала их на хранение своей знакомой.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК РБ.