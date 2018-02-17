Россиянин на скорости 120 км/ч пытался прорваться из Беларуси в Польшу. Видеофакт

Инцидент произошел на пограничном пункте «Берестовица» вечером 16 февраля.

Видео gpk.gov.by

Вечером 16 февраля в пункте пропуска Берестовица белорусские пограничники предотвратили попытку прорыва легкового автомобиля через белорусско-польскую границу.

Как сообщает сайт Госпогранкомитета, в 21 час 13 минут пограничный наряд обратил внимание на легковой автомобиль, который двигался в направлении пункта пропуска со значительным превышением скорости движения — около 120 км/ч.

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Пограничники привели в действие средство принудительной остановки. Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и требование пограничного наряда об остановке, наехал на средство принудительной остановки и сбил закрытый шлагбаум. В результате автомобиль был сильно поврежден, а водитель получил травмы в виде ушибов и ссадин.

Как отметили в Погранкомитете, в момент происшествия в пункте пограничного контроля проходил оформление пассажирский автобус.

В ходе разбирательства установлено, что правонарушителем является гражданин Российской Федерации 1974 года рождения. Он двигался на автомобиле марки «Fiat».

После задержания виновнику происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие медики, оказали гражданину медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Для освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения задержанный доставлялся в Берестовицкую районную больницу. Его результаты станут известны позднее.

По факту происшествия проинформированы сотрудники ГАИ Берестовицкого РОВД. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 371 УК РБ. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.