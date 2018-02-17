Цифра дня. Сколько белорусов проголосовали досрочно

Рекордсменом стала Витебская область.

Центризбирком опубликовал данные об итогах предварительного голосования на выборах в местные Советы за четыре дня. По данным ЦИК, с 13 по 16 февраля досрочно проголосовали 27,03% избирателей.

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Рекордсменом стала Витебщина — 28,79%. Меньше всего досрочно проголосовали в Брестской области — 24,18%.

Основной день голосования назначен на 18 февраля. На 18 тысяч мест в Советах претендует более 22200 человек.

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