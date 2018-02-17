Как повышение зарплат бюджетникам повлияет на курс рубля

Чем может закончиться для экономики увеличение зарплат учителей и медиков в два раза?

Посещая слуцкие предприятия, Александр Лукашенко заявил, что зарплата педагогов в ближайшие годы должна быть увеличена в два раза:

— По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм.

Речь должна идти о взвешенном подходе

По мнению финансового аналитика Исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, в данном случае важно знать, о каком количестве работников бюджетной сферы идет речь. А также о том, как это увеличение зарплат будет происходить — единовременно или поэтапно, с оглядкой на складывающуюся ситуацию на валютном рынке.

Продолжение статьи читайте здесь.