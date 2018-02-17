Когда ты 116-й, а тебя встречают как чемпиона

Самая добрая история Пхенчхана-2018.

43-летний мексиканец Херман Мадрасо финишировал на 14 минут позже лыжника из Пакистана. 12 минут проиграл бразильцу и марокканцу. Отстал даже от эквадорца, а великий мужчина, который летом 2016-го выступал на Олимпиаде в Рио как тхэквондист, а год назад впервые увидел снег, привез ему 3 минуты.

В общем, Мадрасо был официально худшим лыжником на дистанции 15 километров свободным стилем. Но все-таки уложился в час, секундомер остановился на отметке 59 минут 35 секунд.

Несмотря на 116-е место, Херман торжественно докатился до финишной черты с флагом Мексики и улыбался. Там его встречали конкуренты – колумбиец, португалец, тонганец и марокканец.

Чистое торжество олимпийского духа: более успешные и быстрые спортсмены дождались главного неудачника, поаплодировали ему и даже подняли на руки!

Мадрасо встал на лыжи только в 2017 году. На это неожиданное увлечение его вдохновил журнальный текст о перуанском лыжнике Роберто Карселене, который финишировал на Олимпиаде в Сочи с незалеченным переломом ребра.

До этого Херман участвовал в соревнованиях по триатлону Ironman – это заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонский забег.

– Лыжный спорт – самый сложный, и это меня впечатлило. Я захотел преодолеть себя, связался с Карселеном и поехал в Южную Америку, – рассказывал мексиканец.

Там он объединился со знаменосцем Тонга Питой Тауфатофуа и чилийцем Хонатаном Фернандесом. В декабре они тренировались в Австрии по 10 часов в день. «Мы вместе катались, вместе готовили, заботились друг о друге. Невероятный опыт», – отмечал Мадрасо. А главное – все отобрались на Олимпиаду и финишировали.