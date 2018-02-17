Собчак – об Арно: «Кто эта грудастая сука?!»

Светская львица Ксения Собчак, ныне играющая роль кандидата в президенты РФ, появилась на обложке мартовского номера российского Tatler.

В интервью журналу она рассказала, как уже проиграла одни «выборы». После переезда из Петербурга в Москву Собчак стала ходить по кастингам телепрограмм.

– Пробовалась в «Афишу» (телеверсия популярного печатного издания. — Прим. ред.) на НТВ с Таней Арно и дошла до финала. Но выбрали ее. Я рыдала и думала: «Кто эта грудастая сука?!» Теперь мы с Таней вспоминаем эти времена и смеемся, – повествует Ксения.

Однако Арно, ныне работающая главным редактором «Сплетника», без большого восторга восприняла эти откровения. В коротком комментарии собственному сайту она уколола Собчак: «Какие замечательные подробности! Не сомневаюсь, что Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта (день выборов президента РФ. — Прим. ред.)».

Кстати, бюст у Арно действительно выдающийся, в чем можно убедиться, к примеру, благодаря фотосессии 2006 года для MAXIM.

А впоследствии Татьяна обнажила грудь полностью в рамках фотопроекта «Каравана историй».

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