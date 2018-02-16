Предложение Лукашенко депутатам повлиять на тунеядцев рассмешило Байнет

Глава государства заявил о намерении укреплять институт местных Советов.

Во время визита в Слуцк 16 февраля Александр Лукашенко напомнил, что ему в свое время предлагали ликвидировать местные Советы, с чем он не согласился.

По его словам, как показала практика, решение их сохранить было верным.

— Ведь именно депутаты на местах лучше других знают ситуацию и могут повлиять на тех же тунеядцев, а также ведущих аморальный образ жизни, — заявил президент.

Судя по реакции Байнета, народ это предложение рассмешило. Приведем несколько цитат с форума talks.by:

«А всё думал, для чего нужны эти депутаты... Вон оно чё...»

«А как тунеядцы могут повлиять на других тунеядцев?»

«Правильно! Считаю, пусть они ходят по притонам алкашей-тунеядцев и убеждают их вернуться к общественно-полезной жизни. Для этого можно им и пару-тройку бутылочек выдать, для поддержки общения».

«Кандидаты в так называемые депутаты до сегодняшнего дня не догадывались о своих дополнительных обязанностях!»