Романчук: «Белорусский Левиафан держится на гигантском секторе госпредприятий»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Предложение Лукашенко депутатам повлиять на тунеядцев рассмешило Байнет
Раненого зубра, сбитого автомобилем, отправили на мясокомбинат
Уволены тренеры теннисных сборных Беларуси
Лидер и активист ОГП вызвали милицию на людей, которых подозревают в участии в «карусели»
По делу компании Fenox Виталия Арбузова появились новые задержанные
Долидович не будет участвовать в остальных стартах Олимпиады
Реплика дня. «Если моя рожа в газете появится, я тебя этой горелкой сожгу»
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
В соцсети «Вконтакте» масштабный сбой
«Белгоспищепром» объяснил разницу в стоимости белорусского и российского сахара
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой
Цитата дня. Глава государства потребовал большей нагрузки на работников
Лукашенко в Слуцке сопровождает «усмиритель Минска». Фотофакт
Глава государства объяснил увольнение министров: «Стыдно было со стороны смотреть»
Лукашенко пообещал учителям и медикам скорую зарплату в 500 долларов: «Это не популизм»
Шендерович: «По наемникам траур не объявляют»
Стало известно о новом месте работы уволенного министра Шамко
Еще новости >

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
«Александр Григорьевич повторил то, что сделал Иван Грозный»
Чем слова Равкова о «семи днях в петле» шокируют помимо самого факта трагедии в Печах
Диалог Лукашенко и легендарного футбольного тренера: «Ты» против «Вы»
Уволен министр спорта Шамко, который недавно сорвался на журналисте
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Путин потерял контроль». Американские эксперты о ситуации в Сирии
«Ближайшие годы путинского правления будут годами ответок России за все»
Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год
Федынич – о лукавой цифре: «Чиновники хотят показать, что этот декрет просто необходим»
Love is… Версия Ермошиной
Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Пластический хирург: «Мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера»
«Даже селедка – деликатес». Техничка рассказала о своих доходах и расходах
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бывший управделами БПЦ продает коттедж за $ 850 тысяч
Зіма. Нясвіж
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
В лечкомиссии робот-хирург провел операцию — впервые в истории Беларуси
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
16.02.2018
Романчук: «Белорусский Левиафан держится на гигантском секторе госпредприятий»

Как превратить нынешнюю Белоруссию в плену 15 тысяч представителей номенклатурно-краснодиректорских кланов в Беларусь миллионов частных собственников? Ярослав Романчук подготовил проект закона о приватизации и объясняет в Фейсбуке, почему он необходим.

«Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский приоткрыл грустные, тревожные реалия белорусской номенклатурно-краснодиректорской экономики. На встрече с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем он сказал: «Надо научить предприятия конкурировать, а не использовать административный ресурс министерств и исполкомов». Вот ключевая проблема белорусской экономики. Белорусский Левиафан держится и кормится на гигантском секторе государственных предприятий.

Выводы для страны нелицеприятные:

1) государственные предприятия (а это 80% экономики страны) за 25 лет так и не научились работать в условиях свободной конкуренции даже на внутреннем рынке. Они грубо подминают экономику под себя, работая против потребителя. Отсюда высокие цены, куцый ассортимент и технологические задворки.

2) Государственные предприятия – основные пожиратели бюджетных и госбанковских ресурсов. Поскольку законы экономики им не писаны, бюджетная дисциплина на них не распространяется, платёжная дисциплина им по боку, то они ведут себя, как феодалы. Разумеется, речь идёт о «красных директорах» и их VIP-номенклатурных крышах. Именно они закопали в тупиковые инвестиционные проекты десятки миллиардов долларов и загнали страну в ловушку хронически низких доходов.

3) Государственные предприятия – это кормушка для VIP-распорядителей чужого. Они «продают» свой административный, силовой и правовой ресурс «красным директорам» взамен за откаты, доли, контракты со «своими» людьми, а также трудоустройство нужных кадров. Они авторы и стейкхолдеры тех самых посреднических цепочек, пропуская товар и ресурсы через которые они повышаются в цене до 10 раз. За это платим мы, потребители и налогоплательщики. А жируют они – члены номенклатурно-краснодиректорских кланов.

4) Совмин в его нынешнем составе бессилен справиться с номенклатурно-краснодиректорскими кланами. Увещевания «надо научиться конкурировать», не подкреплённые конкретными мерами (банкротство, приватизация, лишение исполкомов и министерств права заниматься коммерческой деятельностью) – пустая болтовня. Она лишь на руку тем мультимиллионерам из VIP-номенклатуры и госбизнеса, которые ежегодно перекачивают из бюджета страны в свои карманы миллиарды долларов. О том, как они это делают, рассказал первый вице-премьер.

«Доходы номенклатурно-краснодиректорских кланов составляют ~$ 1,5 миллиарда»

Более 70% государственных закупок в денежном выражении — закупки из одного источника. «А это неприемлемо», справедливо заявил Василий Матюшевский. Глава МАРТа Владимир Колтович оценил, что потери государства от такого режима госзакупок составляют 20−25%. При ежегодном объёме госзакупок в $ 5 – 7 млрд. потери государства, т. е. доходы номенклатурно-краснодиректорских кланов составляют ~$ 1,5 миллиарда. Это в три раза больше, чем Беларусь тратит на национальную оборону, в 1,5 раза больше, чем, обходится стране содержание судебной власти и правоохранительной деятельности.

Какими бы правильными ни были положения декретов о развитии предпринимательства и цифровой экономике, какие бы условия ни создавали для самозанятых, ремесленников, агроусадеб и сельчан, белорусская экономика обречена на стагнацию и накопление кризисных явлений в плечу гигантского государственного сектора. Его не исправишь ни доверительным управлением, ни перекладыванием из одного кармана в другой (холдинги, Агентство по управлению активами, концерны), ни посадкой директоров и назначением новых из номенклатурной или правоохранительной обоймы.

Единственный способ нейтрализовать огромную опасность от гигантского, отвратительно управляемого, порождающего коррупцию, сдерживающего прогресс сектора госпредприятия – приватизация. Честная, открытая, прозрачная, по реальным рыночным ценам и без права пересмотра сделок задним числом. Т. е. она должна быть радикально иной, отличной от российской прихватизации или украинского олигархического междусобойчика».

Известный экономист заявил о том, что подготовил проект закона о приватизации.

«Это документ о том, как превратить нынешнюю Белоруссию в плену 15 тысяч представителей номенклатурно-краснодиректорских кланов в Беларусь миллионов частных собственников, сотен тысяч открыто, честно конкурирующих между собой семей. Спроса со стороны властей, бизнеса и общества пока нет. Может, большинству уютнее в номенклатурном феодализме?» — задается вопросом Ярослав Романчук.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:12)
Главное
Невероятный сюжет: как Гуськова взяла золото на Олимпиаде
«Считайте, как хотите». Что вытворяют на нынешних выборах избиркомы
Про Лукашенко, учителей, 500 долларов и «это не популизм»
В КГБ рассказали о взятках директора столичного Дворца спорта – брал всем и со всех
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
Голую Кейт Аптон смыло волной с рифа. Видеофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY