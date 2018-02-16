Романчук: «Белорусский Левиафан держится на гигантском секторе госпредприятий»

Как превратить нынешнюю Белоруссию в плену 15 тысяч представителей номенклатурно-краснодиректорских кланов в Беларусь миллионов частных собственников? Ярослав Романчук подготовил проект закона о приватизации и объясняет в Фейсбуке, почему он необходим.

«Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский приоткрыл грустные, тревожные реалия белорусской номенклатурно-краснодиректорской экономики. На встрече с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем он сказал: «Надо научить предприятия конкурировать, а не использовать административный ресурс министерств и исполкомов». Вот ключевая проблема белорусской экономики. Белорусский Левиафан держится и кормится на гигантском секторе государственных предприятий.

Выводы для страны нелицеприятные:

1) государственные предприятия (а это 80% экономики страны) за 25 лет так и не научились работать в условиях свободной конкуренции даже на внутреннем рынке. Они грубо подминают экономику под себя, работая против потребителя. Отсюда высокие цены, куцый ассортимент и технологические задворки.

2) Государственные предприятия – основные пожиратели бюджетных и госбанковских ресурсов. Поскольку законы экономики им не писаны, бюджетная дисциплина на них не распространяется, платёжная дисциплина им по боку, то они ведут себя, как феодалы. Разумеется, речь идёт о «красных директорах» и их VIP-номенклатурных крышах. Именно они закопали в тупиковые инвестиционные проекты десятки миллиардов долларов и загнали страну в ловушку хронически низких доходов.

3) Государственные предприятия – это кормушка для VIP-распорядителей чужого. Они «продают» свой административный, силовой и правовой ресурс «красным директорам» взамен за откаты, доли, контракты со «своими» людьми, а также трудоустройство нужных кадров. Они авторы и стейкхолдеры тех самых посреднических цепочек, пропуская товар и ресурсы через которые они повышаются в цене до 10 раз. За это платим мы, потребители и налогоплательщики. А жируют они – члены номенклатурно-краснодиректорских кланов.

4) Совмин в его нынешнем составе бессилен справиться с номенклатурно-краснодиректорскими кланами. Увещевания «надо научиться конкурировать», не подкреплённые конкретными мерами (банкротство, приватизация, лишение исполкомов и министерств права заниматься коммерческой деятельностью) – пустая болтовня. Она лишь на руку тем мультимиллионерам из VIP-номенклатуры и госбизнеса, которые ежегодно перекачивают из бюджета страны в свои карманы миллиарды долларов. О том, как они это делают, рассказал первый вице-премьер.

«Доходы номенклатурно-краснодиректорских кланов составляют ~$ 1,5 миллиарда»

Более 70% государственных закупок в денежном выражении — закупки из одного источника. «А это неприемлемо», справедливо заявил Василий Матюшевский. Глава МАРТа Владимир Колтович оценил, что потери государства от такого режима госзакупок составляют 20−25%. При ежегодном объёме госзакупок в $ 5 – 7 млрд. потери государства, т. е. доходы номенклатурно-краснодиректорских кланов составляют ~$ 1,5 миллиарда. Это в три раза больше, чем Беларусь тратит на национальную оборону, в 1,5 раза больше, чем, обходится стране содержание судебной власти и правоохранительной деятельности.

Какими бы правильными ни были положения декретов о развитии предпринимательства и цифровой экономике, какие бы условия ни создавали для самозанятых, ремесленников, агроусадеб и сельчан, белорусская экономика обречена на стагнацию и накопление кризисных явлений в плечу гигантского государственного сектора. Его не исправишь ни доверительным управлением, ни перекладыванием из одного кармана в другой (холдинги, Агентство по управлению активами, концерны), ни посадкой директоров и назначением новых из номенклатурной или правоохранительной обоймы.

Единственный способ нейтрализовать огромную опасность от гигантского, отвратительно управляемого, порождающего коррупцию, сдерживающего прогресс сектора госпредприятия – приватизация. Честная, открытая, прозрачная, по реальным рыночным ценам и без права пересмотра сделок задним числом. Т. е. она должна быть радикально иной, отличной от российской прихватизации или украинского олигархического междусобойчика».

Известный экономист заявил о том, что подготовил проект закона о приватизации.

«Это документ о том, как превратить нынешнюю Белоруссию в плену 15 тысяч представителей номенклатурно-краснодиректорских кланов в Беларусь миллионов частных собственников, сотен тысяч открыто, честно конкурирующих между собой семей. Спроса со стороны властей, бизнеса и общества пока нет. Может, большинству уютнее в номенклатурном феодализме?» — задается вопросом Ярослав Романчук.