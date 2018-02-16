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Скандалы
16.02.2018
Гродненский Зелёный портал
Раненого зубра, сбитого автомобилем, отправили на мясокомбинат

Диких животных, которые попадают под машины на дорогах, не спасают, но водители могут нести ответственность за такое ДТП.

Зубра, который вышел на дорогу и был сбит автомобилем возле деревни Стриевка, отправили на мясокомбинат. После столкновения он ещё жил, но спасать не стали.

— Уже давно его на колбасу переработали… У зубра был сломан позвоночник и перебиты задние ноги, но даже если бы повреждения были более легкими, у нас нет возможности транспортировать быка в тонну весом. Да где его потом держать? Мы даже усыпить его не имеем права, — рассказал Гродненскому Зелёному порталу главный охотовед СПК «Озёры» Александр Сасимович.

По словам охотоведа, чаще всего сбивают на дорогах косуль, лосей и кабанов. Зубр попал в аварию впервые. Даже если травмы небольшие, лечить зверей не пытаются: негде, да и некому. В Беларуси нет системы скорой помощи для диких животных.

Но есть случаи, когда водители несут ответственность подобное ДТП, она наступает, если на дороге установлены предупреждающие знаки о диких животных.

14 февраля подобные знаки появились между деревнями Стриевка и Табала, где и был сбит зубр из СПК «Озёры».

 
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