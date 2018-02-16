Раненого зубра, сбитого автомобилем, отправили на мясокомбинат

Диких животных, которые попадают под машины на дорогах, не спасают, но водители могут нести ответственность за такое ДТП.

Зубра, который вышел на дорогу и был сбит автомобилем возле деревни Стриевка, отправили на мясокомбинат. После столкновения он ещё жил, но спасать не стали.

— Уже давно его на колбасу переработали… У зубра был сломан позвоночник и перебиты задние ноги, но даже если бы повреждения были более легкими, у нас нет возможности транспортировать быка в тонну весом. Да где его потом держать? Мы даже усыпить его не имеем права, — рассказал Гродненскому Зелёному порталу главный охотовед СПК «Озёры» Александр Сасимович.

По словам охотоведа, чаще всего сбивают на дорогах косуль, лосей и кабанов. Зубр попал в аварию впервые. Даже если травмы небольшие, лечить зверей не пытаются: негде, да и некому. В Беларуси нет системы скорой помощи для диких животных.

Но есть случаи, когда водители несут ответственность подобное ДТП, она наступает, если на дороге установлены предупреждающие знаки о диких животных.

14 февраля подобные знаки появились между деревнями Стриевка и Табала, где и был сбит зубр из СПК «Озёры».