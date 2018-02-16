Лидер и активист ОГП вызвали милицию на людей, которых подозревают в участии в «карусели»

Лидер ОГП Анатолий Лебедько и кандидат в депутаты в Минский горсовет, подполковник милиции в запасе Николай Козлов задержали людей, которых они подозревают в участии в «карусели».

Инцидент произошел 16 февраля на участках № 29 и № 30 Старовиленского округа № 41.

Как сообщается на сайте Объединенной гражданской партии, двое проголосовали, вышли из здания участка и сели в машину.

Задержавшие их лидеры и активист ОГП подозревают этих людей в том, что они проголосовали, не имея на это права, поскольку не прописаны на данном участке.

Кандидат в депутаты Николай Козлов вызвал милицию, чтобы та проверила документы у подозреваемых. Однако к наряду добавилась еще пара человек в штатском, которые предложили проехать всем в Центральное РУВД.

Как сообщает пресс-служба ОГП, после окончания видеосъемки Николай Козлов зашел в РУВД, чтобы написать заявление, и увидел, что людей, которых подозревают в участии в карусели, выводит из отделения заместитель начальника УВД Центрального района Басов.

— Сказали: «Мы уже разобрались». Их фамилий и имен мне не сообщили, — рассказал Николай Козлов.

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