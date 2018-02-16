По делу компании Fenox Виталия Арбузова появились новые задержанные

По делу в отношении компании Fenox Global Group Виталия Арбузова задержаны еще двое.

Об этом TUT.BY сообщил источник и подтвердили в Следственном комитете.

— Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и иных должностных лиц, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе расследования в январе 2018 года было задержано еще два человека, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с оказанием пособничества в уклонении от уплаты налогов, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 6 ст. 16 ч. (Пособничество) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Им уже предъявлено обвинение по этим статьям и применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.

Срок содержания остальных обвиняемых под стражей продлен.

— Хотя до январских задержаний была даже надежда на то, что на нынешней стадии расследования обвиняемые могли бы выйти под залог, — отметил источник.

— Следствием продолжается установление обстоятельств совершенных противоправных действий, а также принимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба. Если резюмировать, то всего под стражей находится пять человек, — отметила Юлия Гончарова.

Как ранее сообщалось, в апреле Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресек масштабную противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования».

Задержанный 12 апреля Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета НДС. В частности, сообщал КГК, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретенные товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

«Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата „в конвертах“ в суммах от 2 тыс. рублей», — говорилось в сообщении.

По данным СК, сумма неуплат налогов достигает порядка 40 млн рублей. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1−4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также по частям 1 и 2 статьи 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК.

Арбузов, №11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).