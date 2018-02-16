Долидович не будет участвовать в остальных стартах Олимпиады

Седьмые игры для «народного» олимпийца Сергея Долидовича стали неудачными.

Как сообщил Еврорадио источник из олимпийской сборной, «Долидович больше не будет выступать на этих Олимпийских играх из-за проблем со здоровьем».

Фото из Фейсбука Сергея Долидовича

Долидович не был заявлен на гонку 15 километров, белорусские спортсмены побежали без него. До этого на скиатлоне в 30 км он сошел на 5-м километре из-за проблем с бронхами.

Возможно, что из-за проблем со здоровьем Сергей Долидович вернется в Беларусь до официального окончания Олимпийских игр.

Для 44-летнего Далидовича это были седьмые Олимпийские игры. Национальный олимпийский комитет не хотел допускать его к участию в Играх в Пхёнчхане, ссылаясь на немолодой возраст спортсмена. Тогда лыжник объявил краудфандинговую кампанию на платформе Talaka.by, чтобы собрать средства для участия в Олимпиаде. Кампания была успешной: спортсмен-ветеран собрал более 30 тысяч белорусских рублей.

Лучшим результатом Далидовича было 1-е место на этапе Кубка мира в 2001 году. На прошлой Олимпиаде в Сочи он занял 5-е место в масс-старте, и это был лучший олимпийский результат за всю его карьеру.