Реплика дня. «Если моя рожа в газете появится, я тебя этой горелкой сожгу»

Как журналист наблюдал за ремонтом дороги к приезду Лукашенко в Слуцк.

Диалог состоялся 14 февраля, когда сотрудник «Кур'ера» снимал работу служб во время ремонта дороги, пишет kurjer.info.

Мастер: Х… (зачем) ты снимаешь?

Журналист: Х… (зачем) ты так со мной разговариваешь? Я из газеты, снимаю, как рабочие дыру закрывают, которая тут месяц была.

Рабочий: Если моя рожа в газете появится, я тебя этой горелкой сожгу.

Журналист: Сожги и сядешь на 10 лет.

Мастер рабочему: Ладно, вы бы так и сказали, что из газеты. А то тут снимают всякие, потом выкладывают на форумах и пишут всякую херню, что мы асфальт в лужи кладём. И народ ржёт.

Журналист: Народ ржёт, потому что вы месяц с этой дырой ничего не делали, а накануне приезда Лукашенко начали срочно латать.

Мастер: Моя б воля, я бы её до весны не трогал, потому что не надо её сейчас трогать. Но раз сказали, значит делаю.

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