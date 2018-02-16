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Лица
16.02.2018
Салiдарнасць
Стремящаяся ввысь. 10 фактов об олимпийской чемпионке Анне Гуськовой

О чем мечтает, что любит и чего боится 25-летняя фристайлистка, выигравшая золото на Олимпиаде.

1.Фристайлом Анна Гуськова начала заниматься в семь лет. Экстремальный вид спорта выбрали для нее родители. Лыжная акробатика настолько увлекла Анну, что детские мечты стать фотографом или журналистом отошли на второй план, пишет Трибуна.

Фото vk.com/annyfoxyroxy

2.Анна мечтала выиграть Олимпиаду, «чтобы время, отданное спорту, оказалось потраченным не зря».

3.Накануне финала Олимпиады в соцсетях у спортсменки стоял статус: «Ветер – воздух, который не любит покоя».

Фото instagram.com/sweet_cinnamon_

4.Фристайлистка всегда боится, когда готовит новый прыжок:

— Если человек не боится, значит, с ним что-то не так, — призналась Анна в интервью «Прессболу». — Вот прыгаю на воде, затем еду на снег, следом возвращаюсь на воду — и снова боюсь. Хотя, казалось бы, чего? Потом, правда, привыкаешь, все равно как зубы почистить с утра. Страх каждый по-своему преодолевает. Мы переглядываемся друг с другом: «Тебе страшно?» — «Да». — «Мне тоже». — «Не бойся, все будет хорошо!». Ну а что еще можно сказать? Мне страшно только перед прыжком. А когда решилась, то бояться уже нет времени — мысли только о том, как правильно выполнить его технически.

Фото vk.com/annyfoxyroxy

5.За 15 секунд Анна Гуськова может подтянуться 10-11 раз. Cделать это с дополнительным весом (блин 5-10 кг) для нее тоже не проблема.

6.Почти весь прошлый сезон Анна пропустила из-за травмы. На тренировке девушка неудачно приземлилась и повредила мениск – пришлось ложиться на операцию.

7.Нынешний сезон один из самых успешных в ее спортивной карьере. Анна выиграла серебро на этапе КМ по фристайлу в Лейк-Плэсиде, выиграла этап Кубка мира по фристайлу в Китае.

8.Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко представлял, на что способна Анна Гуськова.

«Разумеется, знал, как ее «трясет» на ключевых стартах. И дальновидно ограждал от излишних ожиданий, пишет Прессбол.

— Гуськова и Романовская реально могут претендовать на медали лишь при удачном стечении обстоятельств, — говорил он за две недели до старта Игр, когда уже теперешний лидер команды вовсю исполняла прыжки, которыми сейчас владеют три-четыре спортсменки.

Потенциал Ани вы легко видели бы, если бы заглядывали поиграть в бадминтон на велодром «Минск-Арены», где порой тренируются лыжные акробаты в недели редких возвращений на родину».

9.Любит татуировки. Первую сделала в семнадцать лет.

Сегодня у Анны три татуировки, и лишь одну из них она называет смысловой. На ключице у девушки написано Provehito in Altum, что в переводе с латыни значит «Стремись ввысь».

— Девиз не только о фристайле, хотя близок этому виду спорта. Во всем по жизни надо стремиться ввысь — только наверх и никаких падений, — рассказывала спортсменка в интервью TUT.BY.

По мнению Анны, татуировки дополняют ее, раскрывают ее характер.

— Яркие образы и свободные мысли, стремление к выражению индивидуальности — мне кажется, что это про новое поколение белорусов. …В моем случае просто хочется жить по максимуму. Не забивать голову мнением посторонних, не думать о старости. Это время настанет, а пока надо наслаждаться жизнью, — считает Анна.

10.Анна Гуськова хочет заняться дизайном одежды после окончания спортивной карьеры. Пока плотный график тренировок и соревнований не оставляет времени на шитье.

 
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