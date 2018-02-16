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Спорт
16.02.2018
Александр Старикевич
Невероятный сюжет: как Гуськова взяла золото на Олимпиаде

Финал у фристайлисток в акробатике принес праздник на нашу улицу. Золотую медаль завоевала белоруска Анна Гуськова.

Фото Reuters

Это была чрезвычайно интригующая драма. На награды традиционно претендовали китаянки, о медалях мечтали американки и австралийки… А президент Федерации фристайла России Алексей Курашов перед поездкой в Пхенчхан и вовсе заявил: «Мы не просто хотим выступить, а хотим всех там порвать».

Начали наши соседки за здравие: квалификацию у них успешно прошли три спортсменки, причем Александра Орлова с лучшим результатом дня. Белоруски на этой стадии потеряли Александру Романовскую.

Две белоруски вышли в финал соревнований по фристайлу, а одна врезалась лицом в склон

12 участниц первого финала боролись за 9 путевок во второй. Анна Гуськова и Алла Цупер прошли с большим запасом, показав на этой стадии первый и третий результаты, а выбыли из борьбы по одной россиянке, австралийке и американке.

Второй финал обернулся трагедией для Александры Орловой. Падение лишило её шансов попасть в шестерку, которая продолжит борьбу за медали. Её партнерша по команде Любовь Никитина тоже прыгнула неудачно. Таким образом, россиянки в главный финал не прошли, как и китаянка Сю Ментао, лидер сезона и главный фаворит Олимпиады. Она тоже не устояла на ногах… Гуськова и Цупер на этой стадии заняли четвертое и пятое места.

Решающий раунд выдался невероятно драматичным. Американка Мэдисон Олсен, проскользнувшая в главный финал на тоненького по принципу «тише едешь – дальше будешь», заявляет сложный прыжок и падает – 47,23.

Следом за ней на старт выходит Алла Цупер с головоломным «фул-фул-фул» и… тоже посадка, которую мягкой никак не назовешь. 59,94…

— Скажу так: я сделала все, что могла, — заявила впоследствии Цупер (цитируется по «Прессболу»). — Выложилась по полной программе, дошла до суперфинала. К сожалению, последний прыжок не совсем получился, немножко не хватило скорости. Ветер был то в спину, то в лицо — постоянно менялся. Это вносило коррективы… Когда сильные порывы ветра, то нереально скорость подобрать. К сожалению, в последней моей попытке такая проблема как раз и случилась.

Анна Гуськова летит красиво, но при приземлении касается земли рукой. Неужели на этот раз наши фристайлистки останутся без медалей??? Но нет: балл достаточно высокий – 96,14. Вряд ли все три оставшиеся соперницы его превзойдут.

Уже после прыжка австралийки Лоры Пил, завершившегося падением (55.34), медаль для Анны Гуськовой стала 100%-но гарантированной. Вот только какая: бронзовая? Серебряная? А может…

Обойти 25-летнюю белоруску могут только две китаянки. Синь Чжан выполнила свой прыжок почти идеально, но он был попроще, чем у Ани. Томительное ожидание вердикта судей длится, кажется вечность. 95,52 – Чжан позади Гуськовой.

А Цупер-то, кстати, до сих пор на третьем месте. И, если Фаньюй Кун тоже постигнет неудача, то чемпионка Сочи-2014 может и из Пхенчхана уехать с медалью.

Спортсменка из Поднебесной империи смазала приземление, но все-таки не до такой степени, чтобы уступить Алле. Однако шансов обойти Аню у неё не было – всего лишь 70,14. Цупер – четвертая, Гуськова – первая!!!

Есть медаль у Беларуси на Олимпиаде-2018! И сразу золотая!!! Между прочим, за первую неделю Игр ни атлеты из России, ни китайцы, ни японцы ни одной высшей награды не завоевали.

– Прыжки сегодня получились великолепные, я просто отстранилась от всего происходящего, – сказала Анна Гуськова (цитируется по БЕЛТА). – Николай Иванович [Козеко – главный тренер сборной Беларуси по фристайлу] обещал мне свой рюкзак за медаль, а за золотую награду – не знаю, как он будет рассчитываться…

Это уже шестая подряд Олимпиада, с которой белорусские фристайлисты привозят медали. Даст Бог, не последняя!

 
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