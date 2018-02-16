«Белгоспищепром» объяснил разницу в стоимости белорусского и российского сахара

Российские производители сахара находятся в более выгодных условиях в сравнении с белорусскими, доложил главе государства председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло.

– В себестоимости продукции 65,9% занимает сырье — свекла. По результатам прошлого года цена свеклы в России составила от 27 до 37 долларов за тонну — в зависимости от региона. У нас с учетом доставки — 43 доллара. В России сами хозяйства доставляют свеклу на заводы, — рассказал Александр Забелло, сообщает БЕЛТА.

Российские предприятия обладают еще одним преимуществом: цена газа для них существенно ниже, чем для белорусских предприятий. «Мы платим 275 долларов за 1 тыс. кубометров, они — 80 долларов», — отметил представитель «Белгоспищепрома».

Кроме того, одно из крупнейших производств в России не платит НДС, что позволяет скинуть ему дополнительные 10%.

В условиях обострившейся конкуренции в соседней стране российский сахар хлынул в Беларусь и продается здесь по символическим ценам.

– В связи с перепроизводством они не знают, куда его девать, и отдают тонну за рубль. В противном случае им надо будет платить за утилизацию, — резюмировал Александр Забелло.

Для увеличения продажи в условиях жесткой конкуренции в России белорусские предприятия диверсифицировали рынки. Так, в 2017 году они поставляли сахар в 16 стран. Доля российского рынка снизилась на 23 процентных пункта и составляет сейчас 53,7%.

В прошлом году сахарные организации Беларуси экспортировали продукции на 208 млн долларов.

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