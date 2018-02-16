EPAM Systems вырывается в лидеры по рабочим местам на украинском IT-рынке

Компания, наняв за последнее полугодие дополнительно 700 человек, первой в Украине преодолела планку в 5 тысяч специалистов.

Созданная в начале 1990-х годов белорусскими бизнесменами EPAM Systems является самой крупной компанией на этом рынке и лидером по динамике прироста новых рабочих мест, свидетельствуют данные исследования портала DOU.ua.

На конец января в пяти ее офисах в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Виннице работало 5,5 тыс. человек. Для сравнения: у занимающих вторую и третью строчки компаний SoftServe и Luxoft штат составлял, соответственно, 4 863 (прирост – 258) и 3 920 (55) человек.

В топ-50 крупнейших украинских компаний по числу рабочих мест вошли еще две компании с белорусскими корнями.

Это – киевский офис Wargaming и компания Intetics, работающая в Киеве, Харькове и Львове.

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