Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой

В пятницу пришла радостная новость из Пхенчхана. Анна Гуськова выиграла «золото» в лыжной акробатике.

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Белоруска обошла китаянок Синь Чжан и Фаньюй Кун – они заняли второе и третье места соответственно. Еще одна наша представительница Алла Цупер стала четвертой.

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Сергей Щурко: «У нее глаза медовые!!! Аня Гуськова исполнила свою мечту и победила на Олимпиаде. В этом интервью вы узнаете о новой белорусской звезде больше. На что она копит, почему хотела стать журналисткой, кто такие босяки и почему в человека нельзя влюбиться по интервью».

Вадим Иосуб: «Снять министра спорта было мудрым и своевременным решением. Результаты не заставили себя ждать».