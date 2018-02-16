Цитата дня. Глава государства потребовал большей нагрузки на работников

Во время рабочей поездки в Слуцкий район Александр Лукашенко поставил задачу оптимизировать сферы образования и здравоохранения.

Напомним, медработники в Беларуси давно жалуются: чтобы получать нормальную зарплату, им приходится работать в среднем на полторы ставки и брать дополнительные дежурства.

Учителя также недовольны излишней нагрузкой, а также требованиями выполнять несвойственные им функции.

Про Лукашенко, учителей, 500 долларов и «это не популизм»