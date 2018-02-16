Глава государства объяснил увольнение министров: «Стыдно было со стороны смотреть»

Александр Лукашенко объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства.

Директор минского Дворца спорта брал взятки от желающих арендовать площади для продажи товаров.

– Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился, — раскрыл подробности глава государства.

После этого случая за руководителем начали наблюдать. В результате были зафиксированы многочисленные случаи взяточничества.

– Я не верю, что министр об этом не знал, — сказал Александр Лукашенко.

Почему же он тогда отправил Александра Шамко на новое место работы, глава государства объяснять не стал.

Также была обнаружена коррупционная схема в сфере лесного хозяйства: хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт.

– Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними, — отметил глава государства.

Уже бывший министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. Фото lesgazeta.by

– От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все, — подытожил Лукашенко.