Про Лукашенко, учителей, 500 долларов и «это не популизм»

Сколько раз мы это уже слышали.

Для начала, вспомним далекий 2014-й. Уже тогда Александр Лукашенко в очередной раз сулил педагогам повысить зарплату. Правда, не называя цифр.

В последующие годы уже пошла конкретика. Вспоминает слова президента о зарплатах бюджетников с прицелом на «по пятьсот» (в долларах):

2014: «Пятьсот долларов — это тот минимум, который должен быть в кармане человека»

2016: «Готовьтесь набрать среднюю зарплату в 500 долларов в будущем году»

2017: «В следующей пятилетке — кровь из носа мы выйдем на 500 долларов средней зарплаты».

2018: «…Поэтому за квартал мы выходим на Br1 тыс. и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату». (В пятницу, 16 февраля, в Слуцком районе, говоря о зарплате для учителей, медиков, работников культуры и социального обеспечения).

А теперь вспоминаем слова учителей, медиков и других бюджетников о своих реальных доходах, звучавшие в эти годы:

«Ученики не воспринимают учителей всерьез, зная, что те зарабатывают меньше их родителей»

«Издеваешься? Это кто такие деньги получает?»

«Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»

«Зарплата у меня была примерно 150 долларов — это на ставку, без классного руководства».

Байнет: «Ближайшие годы...»

Свежие заявления президента в Слуцком районе снова «кормят» учителей надеждами на лучшее будущее:

— Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора — учитель.

Форумчане вовсю обсуждают старые-новые требования Александра Лукашенко. И большинство, вспоминая прошлое, к обещаниям относятся настороженно. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«У кого потребовал?!»

«Зарплату учителям надо поднимать. Спору нет!»

«Четвертый раз требует поднять, а она – эта зарплата – все никак не поднимается почему-то».

«Поговорили и забыли...»

«У меня одного ежегодное дежавю?»