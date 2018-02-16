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Политика
16.02.2018
Салiдарнасць
Лукашенко пообещал учителям и медикам скорую зарплату в 500 долларов: «Это не популизм»

В пятницу он совершает рабочую поездку в Слуцкий район.

В программе посещение Слуцкого дрожжевого завода и Слуцкого сахарорафинадного комбината, сообщает пресс-служба главы государства. Как ранее писала «Салiдарнасць», к визиту президента городские службы вовсю наводили марафет.

Александр Лукашенко уже отметил, что заработная плата педагогов в ближайшие годы должна быть увеличена в два раза:

– По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора – учитель.

По его словам, также необходимо добиться того, чтобы новоиспеченные педагоги, получив образование, не уходили из школы:

– Я знаю, что тенденция уже обратная пошла. Знаю некоторых лично, которые ушли на хорошую зарплату, а сегодня готовы вернуться обратно в школу на более низкую. Почему? Потому что отпуска приличные, свобода определенная – в школе отработал (считай, до 15-16 часов основная нагрузка) и свободен, не привязан к столу, как бухгалтер, экономист. Но зарплата учителя низкой быть не должна.

Лукашенко констатировал, что низкие заработные платы и у работников детских садов, младшего медицинского персонала, хотя работа у них колоссальная:

– И в культуре, социальном обеспечении. Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти Br1 тыс. заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена. Но мой контроль – за этим пластом населения, который получает низкую зарплату.

Поэтому за квартал мы выходим на Br1 тыс. и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату. Это и стимулирование внутреннего спроса, зря игнорируем его. Меня радует, что спрос со стороны населения у нас растет, но хотелось бы быстрее. Поэтому людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать – тут вопросов нет.

 
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