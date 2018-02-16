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16.02.2018
Шендерович: «По наемникам траур не объявляют»

Российский публицист – о гибели около 300 человек, работающих на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию.

О том, что «вагнеровцы» были убиты и ранены в Сирии на прошлой неделе, сказали Рейтер три источника, знакомых с обстоятельствами произошедшего.

– Надо уволить их всех, всех, кто пойман на лжи; государственных чиновников, которые пойманы на лжи. Надо уволить — это первое, что надо сделать абсолютно автоматически. Мы этого не делаем, – комментирует Виктор Шендерович на Эхе Москвы шокирующие события. – Объявлять ли траур? – я думаю, нет. По наемникам траур не объявляют. Траур объявляют по солдатам, по людям, погибшим при выполнении своего воинского долга.

Напомню про присягу (я ее принимал когда-то): при защите священных рубежей своего Отечества. В таких случаях, наверное, стоит объявлять траур. Хотя воинская профессия подразумевают этот риск. Тем не менее, тогда об этом стоить говорить.

По наемникам траур не объявляют. А траур по такому правительству стоит объявить. Выгнать к чертовой матери их всех — лжецов, которые попались на этом. Теперь, как ни в чем не бывало, признают. Это точно по Оруэллу: вчера воевали с этими, сегодня с этими. Вчерашних газет не существует. Вчера была просто другая правда! Никто же не лгал. Просто вчера то было правдой, а сегодня — это стало правдой и те же люди, глядя на нас теми же самыми глазами голубыми, продолжают как ни в чем ни бывало нами руководить. Учить нас родину любить.

То, что признали – хорошо. Хорошо, полезно, одной ложью меньше. Эта история драматическая — и со многих сторон. Первая: Путин таки привел — от холодной войны, которую он объявил в 2007 году мюнхенской речью, — Путин привел к прямому боестолкновению с войсками НАТО.

Наши соотечественники, воюющие — другое дело, что без опознавательных знаков. Но это нам уже не впервой, мы четыре года без опознавательных знаков. У нас олимпийцы бегают без опознавательных знаков. Это уже другой вопрос. Но, тем не менее: россияне погибли от удара войск НАТО. Причем не в результате ошибки…

 
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