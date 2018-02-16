Посол Украины о суде над Шаройко: «Более закрытого процесса в жизни еще не видел»

Посольство Украины в Беларуси не уведомляли о начале судебного процесса над Павлом Шаройко, обвиняемом в шпионаже. О том, когда начался процесс, посол Игорь Кизим узнал из прессы.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, стало известно, что в Верховном суде Беларуси началось рассмотрение дела украинского журналиста Шаройко, обвиняемого в шпионаже. Правда, дату начала процесса в суде не называют.

— Я более закрытого процесса в жизни еще не видел, — говорит посол Украины Игорь Кизим, сообщает TUT.BY. — Посольство о том, что начался процесс, узнало из прессы. Дату начала суда мы тоже не знаем. Ни нас, ни родственников Шаройко не уведомляют о стадиях процесса. Более того, последний раз наш консул видел Шаройко лишь в декабре. После этого у нас сменился консул, и нового к нему больше не пускают, хотя мы направляли соответствующую ноту в МИД.

У Шаройко государственный адвокат, предоставленный белорусской стороной, поскольку со статьей «Шпионаж» могут работать не все частные защитники. С посольством адвокат также не общается.

— Дело очень специфическое, поэтому по белорусскому законодательству адвокат должен быть гражданином Беларуси и иметь доступ к такого рода делам. Но скажу, что адвокат нам тоже ничего не комментирует, как и следователь, — говорит посол. — Сама собой напрашивается параллель с белорусом, которого судят в Украине по подобной статье. Там суд открытый, он общается с белорусским консулом, делает заявления и пишет письма. И мы знаем о том, что происходит с белорусом в Украине больше, чем с украинцем в Беларуси — говорит посол.