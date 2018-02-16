Голую Кейт Аптон смыло волной с рифа. Видеофакт

Эта служба (съёмки для Sports Illustrated Swimsuit) и опасна, и трудна. Во время фотосессии для каталога 2018 года, который вышел на этой неделе, модель Кейт Аптон попала в передрягу.

Красотка, как пишет MAXIM, «в подобии юбки на голое тело забралась на крутую прибрежную скалу и приняла красивую позу (которую, на наш взгляд, несколько портило то, что девушка безжалостно прикрывала руками свою выдающуюся грудь).

За всем этим внимательно наблюдали бурные морские волны, и одна из них, то ли желая подшутить, то ли из чисто гендерной зависти так мощно набежала на скалу, что Кейт, не выдержав натиска, поскользнулась и упала с кручи. В полете у девушки обнажилось все самое дорогое и прекрасное: грудь, бедра и душа…»

Впоследствии Кейт поделилась с журналистами:

«У меня было плохое предчувствие насчет той фотосессии. Когда я взобралась на этот камень и посмотрела вниз, сразу поняла, что это плохо закончится».

По словам Аптон, волна показалась ей не очень большой. Однако мокрая юбка отяжелела и потянула модель вниз.

Эротический танец Аптон в мини-бикини (видео)