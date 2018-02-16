В КГБ рассказали о взятках директора столичного Дворца спорта – брал всем и со всех

Взятки, которые брал директор минского Дворца спорта Сергей Пранович, достигали $ 1,2 тыс., сообщили в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» в КГБ.

Размеры взяток варьировались от $ 100 до $ 1,2 тыс. – в зависимости от ожидаемой рентабельности выставки или торговой точки. Деньги поступали практически каждый рабочий день – до 20 достоверно установленных фактов в месяц.

Директор брал взятки всем, чем угодно: от дрели и шуруповерта до микроволновой печи, от билета на концерт до бутылки алкоголя. При обыске у него было изъято алкогольных напитков на сумму около $ 5 тыс.

Сергей Пранович был задержан 5 февраля с поличным в своем служебном кабинете: получал взятку за предоставление площадей дворца под очередную выставку. На сегодня известно, что задержанный с 2014 года требовал деньги буквально у всех, кто пытался воспользоваться помещениями дворца. Ему платили торговцы сладостями и организаторы кошачьих выставок, устроители концертов и поставщики оборудования, директора частных предприятий и даже спортивных команд.

Требовал деньги не только у коммерсантов. Представительницам одного из монастырей за право провести религиозную выставку нужно было передать $ 1,2 тыс. Поскольку денег у сестер не оказалось, согласился принять подношение иконой и церковной утварью, но позже посчитал, что этого недостаточно, и требовал найти деньги, чтобы провести мероприятие.

Также выяснилось, что Пранович жертвовал государственными интересами ради личной прибыли – он намеренно снижал установленную стоимость арендной площади, чтобы у арендатора остались деньги для удовлетворения личных интересов директора.

Сообщается, что директор поставил на поток и практику откатов, когда около 10% от стоимости выполняемых по заказу дворца работ или поставок шло в его карман.

За деньги от коммерческих структур он приобрел загородный коттедж и внедорожник.

Ранее сообщалось, что громкая отставка министра спорта Александра Шамко связана с коррупционным скандалом во Дворце спорта.

Стало известно о новом месте работы уволенного министра Шамко

Задержаны 12 сотрудников министерства лесного хозяйства

Большинство участников преступной схемы экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья признали вину, рассказали в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» в КГБ.

Задержаны и помещены в СИЗО КГБ два предпринимателя и 12 должностных лиц системы министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях.

Сейчас большинство из них активно сотрудничает со следствием. 11 из 14 задержанных полностью признали вину, написали чистосердечные признания и явки с повинной.