Первым проректором Гродненского университета стал философ «с православием головного мозга»

43-летний Олег Романов назначен первым проректором Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Многие в Гродно считали, что Романов может стать и ректором, но выбор Лукашенко тогда пал на историка Ирину Китурко.

Олег Романов. Фото pokrovgrodno.org

Про Олега Романова отзывы весьма противоречивые. Он родился в Гродно. Окончил биологический факультет местного университета. Впрочем, это не помешало ему начать строить карьеру как философу.

Олег Романов — воспитанник легендарного завкафедрой философии Чеслава Кирвеля, одного из самых одиозных сторонников «русского мира» в Гродно. Кирвелю 72 года. С 1981 г. он заведует кафедрой философии Гродненского университета. До этого работал в Политехническом институте в Комсомольске-на-Амуре.

В прошлом году Кирвель написал в журнале «Беларуская думка», что Франциск Скорина, Якуб Колас, Василь Быков — это части русского мира. А три года тому назад Кирвель на страницах «БелДумки» выступил со статьей «Восточнославянский мир: куда идти?», в которой отнес белорусский народ к восточнославянской православно-христианской цивилизации.

Романов даже публиковался немало с Кирвелем, он перенял его взгляды относительно того, что белорусы — это часть восточнославянской цивилизации.

В 2014 году одновременно вышли две монографии Олега Романова. Одна в Гродно под названием «Восточнославянская цивилизация в горизонте открытой историю». Другая в немецком Саарбрюкене — «Восточноевропейская цивилизация и глобальная динамика». Книги практически идентичны по содержанию. Немецкое издательство LAMBERT Academic Publishing известно тем, что за деньги издает без редактуры и корректуры русскоязычные монографии.

В названиях работ Олега Романова Беларусь фактически не звучит, речь идет исключительно о «восточных славянах» или России.

Вот еще заголовки некоторых публикаций этого автора: «Имперская парадигма в перспективе политического развития восточнославянских народов», «К проблеме духовно-ментальных оснований хозяйственной деятельности восточнославянских народов», «Модернизационная стратегия восточнославянских обществ: мировой опыт и цивилизационная специфика», «Русская философия в духовном опыте восточнославянских народов: прошлое, настоящее, будущее», «Социальные идеалы восточнославянских народов как ответ на вызовы глобализации» и т.д.

Сергей Герман, выпускник магистратуры Гродненского истфака делится впечатлениями от общения с Олегом Романовым: «Человек совершенно советский, с «православием головного мозга», извините, буду говорить грубо. Там вся кафедра такая. Одно из любимых произведений Романова — это «Люди на болоте». На занятиях он сожалеет о развале Советского Союза, мол, развалили такую великую империю, где мы были под эгидой России-матушки».

«Все ожидали, что он станет ректором. И впоследствии он спокойно может ректором стать. Одевался спокойно: джинсы, свитер. В общении не сказать, что он неприятный человек, но суждения весьма своеобразны. Нападал на лекциях и на демократическую часть общества.

Если говорить про его наставника Кирвеля, то, когда я сдавал тому экзамен по-белорусски, то меня называли «придурком», говорили, что правильно сделали, когда выгнали преподавателей с истфака. Говорили, что «черная аристократия» правит миром. «Я не скажу вам конкретные имена, так как это может быть опасно для вашей жизни, но я их знаю», — говорил Кирвель. Они работают, пишут, преподают. Это такая история, старая как мир».

В январе Александр Лукашенко вручил диплом доктора наук Олегу Романову. Нередко встречи с Олегом Романовым проводятся в гродненском храме святителя Луки Крымского.