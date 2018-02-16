Оклады некоторых спортсменов и тренеров вырастут в 3,5 раза

В Беларуси некоторым спортсменам увеличили тарифные ставки.

Для отдельных специалистов оклады вырастут в 3,5 раза. Это предусмотрено постановлением Минспорта от 1 февраля 2018 года № 7 «Об установлении повышения тарифной ставки (оклада) спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта на 2018 года», сообщает FINANCE.TUT.BY.

Так, на 2018 год повысили тарифные ставки спортсменам, тренерам и другим специалистам национальных команд по видам спорта в следующих размерах:

350% — для видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, являющихся приоритетными (сред приоритетных, например, футбол, баскетбол, биатлог, бокс, волейбол, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, плавание, теннис и другие);

220% — для видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, не являющихся приоритетными (среди них бадминтон, каратэ, лыжные гонки, конный спорт, синхронное плавание, спортивная гимнастика и другие);

190% — для видов спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, включенных в программу II Европейских игр 2019 года (акробатика, самбо футбол пляжный);

160% — для видов спорта, не включенных в программы Олимпийских игр и II Европейских игр 2019 года (воднолыжный спорт, восточные виды единоборств, шашки, шахматы);

160% — для технических и авиационных видов спорта.