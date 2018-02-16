Стало известно о новом месте работы уволенного министра Шамко

Глава государства откомандировал бывшего министра спорта в МЧС.

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Соответствующая информация содержится в Указе № 66 от 15 февраля, которым Александр Шамко освобожден от должности министра спорта и туризма за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

– Откомандировать генерал-майора внутренней службы Александра Шамко из Министерства спорта и туризма в Министерство по чрезвычайным ситуациям, — указывается в документе.

В 2012 году Шамко пересел в кресло министра спорта с должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

СМИ сообщают, что его громкая отставка связана с коррупционным скандалом во Дворце спорта – задержан его директор Сергей Пранович.