Энистон объявила о разводе со вторым мужем

Актриса Дженнифер Энистон практически сразу после дня святого Валентина объявила, что разводится со своим вторым мужем Джастином Теру.

«Чтобы избежать дальнейших спекуляций, мы решили объявить о нашем расставании. Это решение мы приняли вместе в конце прошлого года. Мы остаемся лучшими друзьями, которые расстаются как пара, но мы обязательно останемся близкими людьми. В обычной жизни мы бы сохранили это между нами, но мы понимаем, что таблоиды будут спекулировать и додумывать подробности нашего развода, поэтому решили лично сообщить об этом», – говорится в официальном заявлении.

Энистон и Теру начали встречаться в 2011-м. Слухи об изменах Джастина ходили с конца первого сезона сериала «Оставленные», в котором актер играл главную роль, то есть с 2014-го. Тем не менее, в 2015-м пара сыграла тайную свадьбу, но брак продержался лишь около двух с половиной лет.

Напомним, что с первым мужем Брэдом Питтом Дженнифер Энистон прожила в статусе жены вдвое больше – примерно 5 лет. Потом он ушел к Анджелине Джоли, но не так давно их союз распался. После этого, появились сообщения, что экс-супруги вновь стали общаться. А теперь им и вовсе ничто не мешает сказать друг другу: «Привет, Брэд!» – «Привет, Джен!»

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