Задержан директор минского Дворца спорта?

Правоохранительные органы пока не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.

По информации Еврорадио, громкая отставка министра спорта Александра Шамко связана с коррупционным скандалом во Дворце спорта – задержан его директор Сергей Пранович.

Его нет на рабочем месте «и не будет до конца месяца», говорят в приемной. Мобильный телефон Прановича недоступен.

Фамилия Прановича исчезла из раздела «Контакты» на сайте Дворца спорта.

В отделе информации и общественных связей Следственного комитета Беларуси информацией о задержании Сергея Прановича не располагают.

О том, что директор столичного Дворца спорта задержан, Sputnik также сообщили два не связанных между собой источника.

Пранович руководил Дворцом спорта около десяти лет – при нем на площадке прошел не один десяток концертов и аншлаговых спортивных мероприятий.