Ковалкин: «Если увольнять министров за отсутствие борьбы с коррупцией, надо весь Совмин разгонять»

Почему моральные и этические понятия у белорусской вертикали практически атрофированы.

Политолог и экономист комментируют громкие увольнения министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко, лишившихся своих должностей с формулировкой «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

Руководитель проекта «Кошт урада», экономист Владимир Ковалкин полагает, что министров сняли по другим причинам.

— Возможно, были какие-то коррупционные случаи, но их, скорее всего, использовали как компромат, а не как реальный повод для увольнения, — полагает эксперт. — Ведь если увольнять министров за отсутствие борьбы с коррупцией, то в принципе надо весь Совмин разгонять.

Как вести себя министрам в случае коррупционных скандалов в их ведомствах?

— Это настолько масштабная проблема, что, с какого конца ни возьмись, есть огромное количество мероприятий, которые надо предпринимать, — говорит эксперт. — Начиная от внедрения этики на государственной службе, заканчивая сокращением количества административных процедур, из-за которых коррупция возникает, и уменьшением поддержки из бюджета в адрес госпредприятий — чтобы не было соблазна разворовать народные деньги.

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