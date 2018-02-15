«Салідарнасць» собрала реакцию пользователей Байнета на забастовку таксистов службы 135.

Новость о протестном собрании десятков авто службы такси «Столица» у «Чижовка-Арены» собрала сотни комментариев на интернет-форумах. Предлагаем избранные моменты обсуждения.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by

«Ребята собрались порешать свои вопросы на стоянке, и вдруг откуда не возьмись соглядатаи. Вот ведь как боятся, что больше трёх собираются граждане, и начинают что-либо обсуждать. Нисколько не удивлюсь, если после фотосессии скажут это ещё оплатить по экономически выверенному тарифу».

Сотрудник милиции записывает номера авто протестующих таксистов. Видеофакт

«Таксистов, конечно, понять можно. С другой стороны, часть уйдет, оставшимся больше клиентов останется, больше заказов будет. Это рынок. Здесь никто никому ничего не должен».

«Не устраивает – идите на завод работать, в чём проблема?»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Каб не пахапалі ўціхую па аднаму, усім удзельнікам забастоўкі варта ўступіць у незалежны прафсаюз РЭП і патрабаваць у яго абароны сваіх працоўных правоў».

«Надо было бастовать, когда все бастовали, в году 2010-м и летом 2011. Я помню, как таксисты и ипэшники смеялись с этих акций протеста, называв протестующих недалёкими».

«Пользоваться в 2018-ом услугами такси при живом убере – это как на рикше ехать, архаизм и дичь. Так что пусть митингуют, требуют и возмущаются, лет через пять о них будут лишь изредка вспоминать, как сейчас вспоминают о кнопочных телефонах с монохромными дисплеями».

Из комментариев на Оnliner.by:

«Чтобы сейчас выжить, таксистам нужно полностью менять стратегию своего поведения (то бишь своего бизнеса). Не все это понимают, а большинство тупо продолжает думать по-старинке, что деньги сами придут к ним в руки».

«Частная фирма – хочет повышает расценки, хочет понижает, капитализм понимаешь, зато потребители довольны».

«Рынок, конкуренция. Развивайтесь, подстраивайтесь под ситуацию и будете в шоколаде. Касается всех, а не только таксистов».