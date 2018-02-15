Под Мариуполем сослуживцы застрелили спящими четырех морпехов

Стрелков задержали, они заявили об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе.

В поселке Широкино четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины были застрелены спящими своими сослуживцами.

Об этом «Украинской правде» сообщили в военном гарнизоне Мариуполя.

Двое бойцов этой же бригады признались в убийстве.

— Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим, — сообщили в гарнизоне.

Отмечается, что военных убили спящими с контрольными выстрелами в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов для сокрытия следов преступления.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что по делу об убийстве четырех морских пехотинцев под Широкино назначено восемь видов экспертиз, до их завершения назвать причину преступления нельзя.