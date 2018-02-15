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15.02.2018
Оуэн Эймос, ВВС
Стрельба во Флориде: рассказ школьника-очевидца

В результате стрельбы, которая произошла в среду в средней школе в городе Паркленд во Флориде, погибли 17 человек. ВВС поговорила с одним из учеников школы, 17-летним Дэвидом Хоггом, чтобы узнать, что происходило в школе в момент нападения.

Начинающий журналист Дэвид Хогг был в здании школы, когда там началась стрельба

Первый выстрел Дэвид Хогг услышал в 14:30. Он сидел на уроке экологии в школе имени Марджори Стоунмен Дуглас. Учитель только что раздал листы с тестами.

Когда раздался громкий хлопок, ученики повернулись друг к другу. Кто-то сказал, что звук похож на выстрел. Учитель закрыл дверь и через несколько секунд сработала сигнализация.

— Мы инстинктивно вышли на улицу, — рассказывает Дэвид. — Мы думали, что это тренировка.

Когда ученики вышли из класса в коридор, они увидели поток людей, бегущих им навстречу. Они развернулись и пошли по коридору вместе с толпой. Они не знали, что идут прямо к стрелку.

— Нас остановил героический уборщик, — рассказывает Дэвид. «Не ходите туда, он там», — крикнул уборщик, говоря о стрелке.

Толпа развернулась. Преподаватель кулинарной программы Эшли Курт, которую в школе называли шеф Курт, завела людей в свой собственный класс, находившийся неподалеку.

— За 30 секунд там набралось 30-40 человек, — рассказывает Дэвид. Свет в комнате был выключен.

У одной из учениц началась паническая атака. Ей дали воды. По словам Дэвида, большинство людей оставалось «относительно спокойными».

Потом на их телефоны начали приходить новости о стрельбе.

Младшая сестра Дэвида учится с ним в одной школе. «Я знал, что она жива — по крайней мере в начале», — говорит он.

— Она написала мне, а потом позвонила. Она паниковала. Мне тоже было страшно, но я знал, что она находится на другом конце школы [далеко от стрелка].

Дэвид позвонил отцу, бывшему агенту ФБР, который сказал ему сохранять спокойствие. Другие ученики тоже звонили родителям - в основном, чтобы сказать, что они их любят.

Почти никто не плакал, говорит Дэвид.

— Какая-то общая энергия помогала нам оставаться сильными. Установилось меланхоличное спокойствие, — рассказывает Дэвид.

Ученики и учителя покидают школу после стрельбы. Фото AFP/Getty

Дэвид — начинающий журналист. Он стал брать интервью у сидящих в классе людей и записывать их на телефон.

— Я подумал, что если умру, то хотя бы эту [запись] может быть услышат другие люди, и эти голоса не утихнут, -— говорит школьник.

Дэвид говорит, что старался сохранять спокойствие и помогать остальным. В классе было две входные двери: если стрелок зайдет в одну из них, то люди могут выбежать в другую.

Но Дэвид знал, что этого недостаточно.

— Я понимал, что могу не выжить, — говорит он. — В какой-то момент эта мысль пришла каждому.

Около часа спустя в комнату ворвались пятеро спецназовцев. Людям сказали лечь на пол и поднять руки. Вслед за этим группе разрешили встать и вывели людей из класса. Их руки по-прежнему должны были быть подняты.

— На тот момент подозреваемый не был обезврежен, — говорит Дэвид. — Мы этого не знали, но они его еще не поймали. Мы, честно говоря, просто пытались спасти свои жизни.

Оказавшись в безопасном месте, Дэвид ощутил шок. «Просто потрясение», — описывает он свои ощущения.

Он увидел отца и сестру. Оказалось, что одна из подруг его сестры была убита.

Подъезды к школе заблокировали полицейские.Фото AFP/Getty

Утро следующего дня Дэвид встретил у школы, где несколько часов назад были убиты 17 человек.

— Я ощущаю смесь гнева и грусти, но главным образом — сильное желание, — говорит он.

— Я хочу, чтобы такого никогда больше ни с кем не произошло. В 17 домах теперь пустые комнаты... Убиты были чьи-то дети. Дети людей, которые вложили в них всю свою любовь и все, что у них было, — говорит Дэвид.

 
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