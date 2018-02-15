Венедиктов: Кто и почему подставил Дерипаску скандалом с Рыбкой

Главред «Эхо Москвы» поделился собственной версией нашумевшей истории в своем блоге.

Мои знакомые из разных списков (Forbes, «список 210», ожидающие внесения туда и сюда), почесывая затылки из-за Насти Рыбки, стали меня спрашивать – а что я думаю по поводу связи «рыбкагейта» с конфликтом между Дерипаской с одной стороны и Абрамовичем и Потаниным – с другой.

Как говорится – «совпадение…». Итак, версия.

В свое время между этими тремя господами – Потаниным, Дерипаской и Абрамовичем было заключено при посредничестве и по требованию Кремля трехстороннее соглашение по пакетам Норникеля – соответственно 30%, 28% и Абрамович – балансирующий пакет – 7%.

И вот в августе 2017 года Роман Аркадьевич за более чем 2 млрд. долларов решил продать свой пакет Потанину.

Дерипаска подает иск в Лондонский суд, запрещающий продажу Абрамовичу пакета Норникеля Потанину. (Не хочет, чтобы Потанин единолично распоряжался возможными дивидендами в размере ожидаемых 12 млрд. долларов).

Ответ – Рыбка. Дискредитация Дерипаски в глазах отнюдь не Путина, не Трампа, не российского общественного мнения, а в глазах английской общественности и судей лондонского суда (см. процесс «Березовский vs Абрамович») – вот истинная цель «рыбкагейта» по мнению многих вовлеченных в эту историю и знающих всех троих людей.

На мой вопрос – «А Приходько?» получаю обескураживающий ответ – «А что Приходько? Сопутствующие потери, Алексей. Речь о миллиардах долларов, а ты о вице-премьере…».

Вот такой неожиданный кунштюк получается. Иногда «банан» это просто банан.

Невзоров: Рыбки враждебные веют над нами