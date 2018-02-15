Сотрудник милиции записывает номера авто протестующих таксистов. Видеофакт

Водители провели собрание из-за снижения расценок на перевозки.

Десятки автомобилей такси службы 135 «Столица» приехали днем 15 февраля на парковку «Чижовка-Арены». Водители собрались из-за снижения расценок на перевозки.

Таксисты обсуждали ситуацию около часа. Они подписали резолюцию с требованиями к администрации службы 135.

На месте присутствовало руководство РУВД Заводского района, сотрудники милиции фотографировали номера автомобилей такси.

Руководство РУВД Заводского района беседует с таксистами

Солидарность конкурентов?