Сотрудник милиции записывает номера авто протестующих таксистов. Видеофакт
Водители провели собрание из-за снижения расценок на перевозки.
Десятки автомобилей такси службы 135 «Столица» приехали днем 15 февраля на парковку «Чижовка-Арены». Водители собрались из-за снижения расценок на перевозки.
Таксисты обсуждали ситуацию около часа. Они подписали резолюцию с требованиями к администрации службы 135.
На месте присутствовало руководство РУВД Заводского района, сотрудники милиции фотографировали номера автомобилей такси.
Руководство РУВД Заводского района беседует с таксистами
Солидарность конкурентов?
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