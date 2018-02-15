Вдохновленные декретом: как ПВТ взял миллиардную планку

Итак, Парк высоких технологий объявил о том, что экспорт компаний-резидентов ПВТ в 2017-м превысил миллиард долларов.

Таким образом, минувший год стал довольно успешным для белорусской IT-сферы. И, возможно, переломным.

До 2017-го в белорусской IT-индустрии превалировали если не минорные, то настороженные настроения. Виной тому были и уголовные дела в отношении представителей сообщества, и неопределенность с перспективами ПВТ, специальный правовой режим которому был гарантирован только до 2020 года.

Как следствие, инвесторы заняли выжидательную позицию. Темпы прироста экспорта ПВТ постепенно снижались: с 31% в 2014-м до 16% в 2016-м.

Что же стало причиной очередного рывка? Скорее всего, надежды IT-сектора на благосклонность государства. Декрет «О развитии цифровой экономики» был подписан в конце декабря 2017-го, но проанонсирован значительно раньше, и это сыграло свою роль. Экспорт компаний-резидентов ПВТ вырос на 25% и взял заветную планку в миллиард долларов.

Кстати говоря, это сыграло решающую роль в том, что внешнеторговое сальдо Беларуси в 2017-м году оказалось положительным. Превышение экспорта над импортом по итогам минувшего года составило 63 миллиона долларов. Если бы не дополнительные 200 миллионов от ПВТ, сальдо вышло бы в минус.

Прогнозы, сделанные в связи с упомянутым декретом, сулят к 2030-му рост ежегодной экспортной выручки ПВТ на уровень 4,7 миллиарда долларов и выше. Вопрос лишь в том, продлится ли до этого времени «доброе и действительно искреннее отношение государства» к айтишникам. Вопрос, насколько ставка на высокие технологии совместима с нынешним государственным устройством, которое местами подозрительно напоминает феодализм, остается открытым.

Топ-менеджер – о подписанном декрете: «С точки зрения налогового режима – привлекательнее, чем в США»