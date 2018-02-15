Погода на выходные: ночью ожидаются морозы, днем – до +3°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

16 февраля ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на значительной части территории небольшой снег. Утром и днем местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..-10°С, во второй половине дня повысится до -4..+2°С. Атмосферное давление будет падать сообщает сайт Гидрометцентра.

17-18 февраляна большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западной четверти умеренный, 18 февраля днем порывистый. Температура воздуха минимальная в ночные часы -1..-7°С, максимальная в дневные часы -3..+3°С.