Две белоруски вышли в финал соревнований по фристайлу, а одна врезалась лицом в склон

15 февраля на Олимпиаде в Корее состоялась квалификация у фристайлисток в акробатике.

За 12 путевок в финал боролись 25 спортсменок, в том числе 3 белоруски. Анна Гуськова и чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер, соответственно, с первой и второй попыток завоевали право продолжить борьбу за медали.

А вот для Александры Романовской четверг сложился неудачно. В первом прыжке наша землячка потеряла равновесие и врезалась лицом в склон.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Александра предприняла вторую попытку. Ей нужно было в дополнительной квалификации занять место не ниже шестого. Увы, не хватило чуть-чуть: в протоколе Романовская оказалась на второй позиции.

Таким образом, в финал из белорусок прорвались Анна Гуськова и Алла Цупер. Причем с неплохими шансами на успех. Гуськова в квалификации показала второй результат дня, а Цупер – третий. В финале, который состоится 16 февраля и начнется в 14.00 по белорусскому времени, набранные накануне баллы учитываться не будут, но всё же повод надеяться на успех у нас есть.