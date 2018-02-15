Как Россия «побеждает» на Олимпиаде в Корее

За первые шесть дней Игр в Пхенчхане «Олимпийские атлеты из России» не сумели завоевать ни одной золотой медали. В их копилке всего одно «серебро» и четыре «бронзы». Зато по российским телеканалам вовсю идет «альтернативная Олимпиада», отмечает публицист Юрий Богомолов в статье на «Снобе».

Падение фигуриста Михаила Коляды

Она стартовала под грохот селевого потока патриотических восклицаний комментаторов:

— Непряева на лыжне, подумать только, восьмая! Это успех!

— Елистратов на шорт-треке — третий, это победа!

— Спицов на лыжне четвертый — это триумф!

На этом достаточно ровном месте с комментатором Губерниевым случилась настоящая истерика. Вообще-то у спортсменов четвертое место принято считать едва ли не самым обидным. Был в шаге от пьедестала и от награды и… не дотянулся, не добежал.

— И получай деревянную медаль, — горько шутят в подобных случаях неудачники.

— Никакая это не деревянная медаль, — вскричал комментатор.

— А какая? — мог бы спросить телезритель.

Обладатель бронзовой медали шорт-трекист Семен Елистратов заверил, что завоеванная им олимпийская медаль «не бронзовая, не серебряная и даже не золотая, а платиновая».

Осталось договориться о том, за какое место в той или иной дисциплине российский атлет будет награжден металлом того или иного достоинства. Например, попал в двадцатку — бронза. В десятку — серебро. В пятерку — золото. Ну, а если поднялся на пьедестал, то платина. В случае, коли окажешься на самой высокой ступени, государству сам бог велит раскошелиться на брильянты.

Подозреваю, что по прошествии Олимпиады, если кому вздумается собрать все комментарии Губерниева да репортажи, показанные на «Матч ТВ», наш триумф в Пхёнчхане и без всякого мельдония с Родченковым в придачу покажется круче сочинского…

В спорте пространство для манипуляций не слишком велико. И оно достаточно прозрачно. Перед олимпийским Сочи был олимпийский Ванкувер, довольно неудачный для России. Там у нас оказалось три золотых медали, а в Сочи и вовсе 15. Еще 11 серебряных и 9 бронзовых. Такие рывки в спорте высших достижений непросто объяснить без высших достижений фармакологии и идеологической заинтересованности государства.

Но недолго музыка играла во славу спортивной Тени, поднявшейся над реальными возможностями спортсменов. Теперь государство, обжегшись на химии в Сочи, допингует посредством проверенного средства — телевизионной пропаганды в Пхёнчхане».