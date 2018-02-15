Как Россия «побеждает» на Олимпиаде в Корее

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Павел і Вольга Севярынцы адчынілі беларускую хрысціянскую інтэрнэт-краму
Погода на выходные: ночью ожидаются морозы, днем – до +3°С
Две белоруски вышли в финал соревнований по фристайлу, а одна врезалась лицом в склон
В центре Минска жэсовцы спилили живые деревья. Фотофакт
Ермошина выбрала единственного
Уволен министр спорта Шамко, который недавно сорвался на журналисте
Военный аналитик: белорусская авиация достойна книги рекордов Гиннесса в вопросе «латания дыр»
Обложка дня. Шоу «Кандидат»
МИД озвучил детали смертельной аварии с участием белорусского дальнобойщика в Польше
Наблюдатели разыскивают семерых карусельщиц из Минска
Парк высоких технологий «взял психологическую планку»: «Бог даст и новые успехи»
Видеофакт: за что Путин предложил расцеловать рабочего
В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек
Два польских водителя дрались на трассе – их насмерть сбил белорусский дальнобойщик
Белорусские баскетболистки победили полек в квалификации ЧЕ-2019
Антикризисный управляющий украл с обонкротившегося витебского предприятия более $ 7000
Дзяўчына са Слоніма не здолела адказаць на пытанні па-беларуску на кастынгу «Міс Беларусь»
Главная надежда Беларуси в женском фристайле. И это не Алла Цупер
Еще новости >


САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Диалог Лукашенко и легендарного футбольного тренера: «Ты» против «Вы»
Класковский: «Чувство самосохранения подсказывает Лукашенко, что надо потихоньку отгребать от Москвы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год
Федынич – о лукавой цифре: «Чиновники хотят показать, что этот декрет просто необходим»
Love is… Версия Ермошиной
Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»
Орехъ: «Простудился Путин – а голова болит у всех»
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Пластический хирург: «Мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера»
«Даже селедка – деликатес». Техничка рассказала о своих доходах и расходах
Экс-капитан сборной Германии: «Соболенко через два-три года войдет в ТОП-10»
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Зіма. Нясвіж
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
В лечкомиссии робот-хирург провел операцию — впервые в истории Беларуси
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
15.02.2018
Как Россия «побеждает» на Олимпиаде в Корее

За первые шесть дней Игр в Пхенчхане «Олимпийские атлеты из России» не сумели завоевать ни одной золотой медали. В их копилке всего одно «серебро» и четыре «бронзы». Зато по российским телеканалам вовсю идет «альтернативная Олимпиада», отмечает публицист Юрий Богомолов в статье на «Снобе».

Падение фигуриста Михаила Коляды

Она стартовала под грохот селевого потока патриотических восклицаний комментаторов:

— Непряева на лыжне, подумать только, восьмая! Это успех!

— Елистратов на шорт-треке — третий, это победа!

— Спицов на лыжне четвертый — это триумф!

На этом достаточно ровном месте с комментатором Губерниевым случилась настоящая истерика. Вообще-то у спортсменов четвертое место принято считать едва ли не самым обидным. Был в шаге от пьедестала и от награды и… не дотянулся, не добежал.

— И получай деревянную медаль, — горько шутят в подобных случаях неудачники.

— Никакая это не деревянная медаль, — вскричал комментатор.

— А какая? — мог бы спросить телезритель.

Обладатель бронзовой медали шорт-трекист Семен Елистратов заверил, что завоеванная им олимпийская медаль «не бронзовая, не серебряная и даже не золотая, а платиновая».

Осталось договориться о том, за какое место в той или иной дисциплине российский атлет будет награжден металлом того или иного достоинства. Например, попал в двадцатку — бронза. В десятку — серебро. В пятерку — золото. Ну, а если поднялся на пьедестал, то платина. В случае, коли окажешься на самой высокой ступени, государству сам бог велит раскошелиться на брильянты.

Подозреваю, что по прошествии Олимпиады, если кому вздумается собрать все комментарии Губерниева да репортажи, показанные на «Матч ТВ», наш триумф в Пхёнчхане и без всякого мельдония с Родченковым в придачу покажется круче сочинского…

В спорте пространство для манипуляций не слишком велико. И оно достаточно прозрачно. Перед олимпийским Сочи был олимпийский Ванкувер, довольно неудачный для России. Там у нас оказалось три золотых медали, а в Сочи и вовсе 15. Еще 11 серебряных и 9 бронзовых. Такие рывки в спорте высших достижений непросто объяснить без высших достижений фармакологии и идеологической заинтересованности государства.

Но недолго музыка играла во славу спортивной Тени, поднявшейся над реальными возможностями спортсменов. Теперь государство, обжегшись на химии в Сочи, допингует посредством проверенного средства — телевизионной пропаганды в Пхёнчхане».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.9 (оценок:21)
Главное
Таксисты собрались у «Чижовка-Арены» с протестом против снижения расценок
Лукашенко рассказал, как в юности зашивал по ночам футбольные мячи
Как и почему могли погибнуть российские наемники в Сирии?
Упс! Лукашенко проголосует на выборах за «тунеядца»?
Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY