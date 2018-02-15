Таксисты собрались у «Чижовка-Арены» с протестом против снижения расценок

Около 100 автомобилей такси приехали днем 15 февраля на парковку «Чижовка-Арены». Водители службы 135 «Столица» бастуют из-за снижения расценок на перевозки.

Костяк возмущенных таксистов составили водители, работавшие в службе «Столица» не первый год. Мужчины констатировали, что руководство не хочет выслушивать их доводы, реагируя на любые вопросы словами: «не нравится – на выход».

По словам протестующих, при снижении расценок на перевозки администрация не беспокоится о снижении расходов водителей.

Таксисты обсуждали ситуацию около часа. Они подписали резолюцию с требованиями к администрации службы 135.

Спустя около 40 минут после начала собрания появилась милиция во главе с начальником Заводского РУВД. Тот сказал, что пришел понаблюдать за собранием, чтобы оно прошло без эксцессов. Вместе с тем сотрудники ГАИ фотографировали номера автомобилей такси.

Накануне служба такси 135 «Столица» снизила расценки на перевозки (тарифы на километраж и абонирование), вызвав недовольство водителей, которые теперь будут зарабатывать меньше.

В качестве протеста несколько десятков водителей отказались принимать 14 февраля заказы, поступившие через службу «Столица». За эти действия руководство отключило их от услуги.

Чтобы обсудить дальнейшие действия, недовольные таксисты договорились собраться в четверг на парковке «Чижовка-Арены».

Директор такси 135 «Столица» Олег Радкевич заявил, что вынужден был снизить тарифы, чтобы быть конкурентоспособным с другими службами.