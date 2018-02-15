В центре Минска жэсовцы спилили живые деревья. Фотофакт

Об этом «Салідарнасці» рассказала известный белорусский фотограф, кандидат биологических наук Елена Адамчик.

Такую картину собеседница застала в своем районе – на улице Красной возле домов 1-5. По словам Елены, которая ранее неоднократно критиковала действия жэсовцев за вырубку деревьев, теперь «якобы сухостой убирают, но на самом деле – красивые деревья».

– Посмотрите на фотографии: видно ведь, что не сухие, а живые деревья, – возмущена неравнодушная жительница Минска.