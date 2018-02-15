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Спорт
15.02.2018
Илья Горин
Лукашенко рассказал, как в юности зашивал по ночам футбольные мячи

И пристыдил ответственных за футбол в стране: «Везде провал».

Сергей Боровский, Сергей Румас, Александр Лукашенко, Эдуард Малофеев, Юрий Курбыко, Людас Румбутис (слева направо) Сергей Боровский, Сергей Румас, Александр Лукашенко, Эдуард Малофеев, Юрий Курбыко, Людас Румбутис (слева направо)

Александр Лукашенко заслушал доклад о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола.

— Я просто хочу построить наш разговор с вопроса, стыдно ли вам за то состояние футбола, которое мы сегодня имеем в стране. Наверное, должно быть стыдно, — сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

Он обратил внимание, что «государство делает все для развития данного вида спорта, а курирует это направление руководитель лучшего в стране банка, который успешно реализует самые различные проекты» (речь о председателе правления Банка развития РБ, председателя Белорусской федерации футбола Сергее Румасе, —С.)

— Один проект, проваленный им, — это футбол. А вы где были? Он же, грубо говоря, у вас «крыша» - подстраховать, организовать, еще что-то. А решать проблемы есть кому.

Лукашенко заметил, что неудачно выступает не только основная дружина Беларуси, но и молодежные сборные:

— Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо.

Как отмечает правительственное агентство, глава государства рассказал, что во времена его юности очень любил футбол, болел за этот вид спорта и стремился играть в него: дело доходило до того, что ему по ночам приходилось зашивать мячи (возможности регулярно приобретать новые не было).

— Если бы так спортсмены относились к спорту, мы бы чемпионами мира были, — убежден Лукашенко. — Кто у нас так относится сегодня? И я не один тогда таким был, такие времена были.

Многие белорусские футболисты в то время были легендами, отметил он:

— Где оно все сейчас? Его нет, потому что нет тренера — нет спорта. Да и организовывать надо и спрашивать: сколько ты выкристаллизовал в обществе таких мальчишек, в школьном возрасте? Щербо где нашли? В детском саду.

По его словам, необходимо реорганизовать Белорусскую федерацию футбола:

— Надо найти толковых людей, создать хорошую федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать, и взять на контроль тренеров.

До встречи с тренерами Лукашенко заслушал доклад Сергея Румаса. Президента, кроме прочего, интересовала ситуация в белорусском футболе, отмечает его пресс-служба.

— У людей может появиться вопрос: деньги тратим, а где отдача? Вы как банкир это острее, чем я, должны чувствовать.

Диалог Лукашенко и легендарного футбольного тренера: «Ты» против «Вы»

Напомним, это не первый раз, когда Лукашенко вспоминает свою детскую мечту о футболе. В мае 2017-го он озвучивал:

— Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли.

 
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