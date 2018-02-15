Откровенная «бриллиантовая» съемка белоруски – жены российского олигарха

Наталья Якимчик показала, в чем следует встречать 14 февраля.

Как пишет «Татлер», комментируя свежую фотосессию с супругой банкира Валерия Шевчука: совершенно очевидно – полупрозрачной блузе, тончайшем белье, роковых блестках и крупных бриллиантах.

– Я родилась в Беларуси и жила там до 17 лет. При этом корни у меня польские – мой папа поляк и все родственники по папиной линии – поляки. После школы я поступила в Академию в Петербурге и переехала туда. Первые 2 года мне было очень тяжело, хотя были и друзья, и учеба шла хорошо, но надо было учиться жить без родителей, а это непросто.

Семья для меня имеет огромное значение, я люблю жить в родном доме, чувствовать родных людей, поэтому Родиной для меня всегда оставалась Беларусь. Я очень люблю туда приезжать, это ни с чем несравнимые ощущения тепла и уюта, – ранее говорила в интервью Наталья Якимчик.

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