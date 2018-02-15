Ермошина выбрала единственного

Речь о кандидате в депутаты в местные Советы.

Глава Центризбиркома отдала свой голос в третий день досрочного голосования. Лидия Ермошина пришла на свой избирательный участок, куда, судя по всему, на днях придет и Александр Лукашенко.

— Я выбрала того, кто единственный бросил мне листовку в почтовый ящик, — сказала Ермошина, сообщает TUT.BY. — В принципе, сложно было определиться, но с учетом и занимаемого положения, и доходов, и семейного положения (они все семейные) я выбрала именно этого кандидата.

На участке Лидии Ермошиной баллотировалось семь кандидатов, среди которых лучший хоккеист Беларуси — 2012 Виталий Коваль (безработный, — С.).

На вопрос журналистов об идеальном кандидате, глава ЦИК отметила, что идеального нет и главное, чтобы человек был хороший.

Напомним, накануне журналисты у Ермошиной спрашивали, что значит любить Родину. Кроме прочего, озвучила она, это участие в выборах.