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Политика
15.02.2018
Ольга Бурая
Уволен министр спорта Шамко, который недавно сорвался на журналисте

Александр Лукашенко освободил от занимаемых должностей двух министров за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

Александр Шамко. Фото mst.by

Речь идет о министре спорта и туризма Александре Шамко и министре лесного хозяйства Михаиле Амельяновиче. Отметим, что первый уволен во время проходящей ныне зимней Олимпиады.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова в комментарии БЕЛТА отметила, что требования главы государства по бескомпромиссной борьбе с коррупцией в госорганах и организациях известны.

– В этой связи глава государства еще раз обратил внимание руководителей всех уровней на усиление персональной ответственности по соблюдению требований антикоррупционного законодательства, недопущению правонарушений в этой сфере. К руководителям, в подведомственных организациях которых будут установлены подобные факты, будут приниматься самые жесткие, но справедливые меры, включая освобождение от занимаемых должностей, – подчеркнула Кочанова.

Какие правонарушения подчиненных привели к отставкам министров, не сообщается.

Недавно Александр Шамко сорвался на журналисте «Прессбола» за вопрос о возможной ошибке при реконструкции стадиона «Динамо».

Год назад ходили слухи, что его на должности министра спорта может сменить Наталья Петкевич.

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